13 neue Bauplätze für Rosenberg

Der Bebauungsplan „Alter Kirchweg“ ist am Montagabend Thema im Gemeinderat Rosenberg gewesen. Der Gemeinderat sprach sich für eine Neuaufstellung des Bebauungsplans aus. Nachdem das Gelände knapp unter 10 000 Quadratmeter groß ist, soll dabei das sogenannte beschleunigte Genehmigungsverfahren ohne Umweltverträglichkeitsprüfung zur Anwendung kommen. 13 neue Bauplätze sollen in diesem Zuge in Rosenberg entstehen.

Gemeinderat Stefan Zerrer unterstützte in der Sitzung das Vorgehen, weil die Bauplatznachfrage in Rosenberg „weiterhin sehr hoch“ sei. Manfred Rupp schloss sich an und betonte, dass es „höchste Zeit“ für diese Fläche sei. Denn: „Seit fünf Jahren diskutieren wir über dieses Areal.“ Gemeinderat Thomas Fredrich fragte, woher denn die Kinder für die neue Schule kommen sollen, wenn in Rosenberg keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden. Kritisch ließ sich dagegen Gemeinderätin Judith Ebert-El Mawla ein. Sie war wenig begeistert vom Zeitdruck bei der Entscheidung, stimmte am Ende aber ebenfalls zu, weil der Beschluss noch 2019 gefasst werden müsse, wie Bürgermeister Tobias Schneider zuvor erklärt hatte: „Sonst ist das vereinfachte Genehmigungsverfahren nicht mehr möglich.“