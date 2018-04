Sieben Mitarbeiter der Firma J. Rettenmaier und Söhne (JRS) haben am Donnerstagnachmittag eine Rauchgasvergiftung erlitten, als sie nach einer Verpuffung ein Feuer in einer Maschine löschen wollten. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, er brachte einen von drei Notärzten zum Einsatzort.

Um 14.42 Uhr erfuhr die Polizei über die Rettungsleitstelle vom Alarm in dem Spezialmühlenbetrieb. JRS stellt an seinem großen Produktionsstandort mit 700 Mitarbeitern im Rosenberger Ortsteil Holzmühle vor allem Zellulose und Holzfaserprodukte für die Papier- und Kunststoffindustrie her. Wie Polizeipressesprecher Bernd Märkle mitteilte, kam es zu der Verpuffung in einem Zellulosemahlwerk. In einer solchen Maschine, die aus einem langen Rohrsystem bestehe, bilden sich beim Mahlen Schwebstoffe, die sich entzündet haben könnten, erklärte Michael Binder, bei JRS zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Der Staubexplosion folgte ein Feuer im Inneren der Maschine, so Märkle. Mitarbeiter, die den Knall gehört hatten, eilten in die betroffene Betriebshalle und versuchten die Flammen mit Schaum zu löschen. An Nahtstellen trat aber giftiges Rauchgas aus der Maschine aus. Bei ihren Löschversuchen inhalierten die Mitarbeiter deshalb Qualm, der sich auch innerhalb der Halle ausbreitete, weil er nicht abziehen konnte. „Das ist höchst gefährlich. Ein paar Atemzüge können ausreichen, um das nicht zu überleben“, sagte Pressesprecher Märkle. Die Betroffenen wurden deshalb vor Ort von drei Notärzten erstversorgt, ehe sie alle vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verlegt wurden.

Die alarmierte Feuerwehr Rosenberg bekämpfte den Brand, unterstützt von Kräften aus Ellwangen. Dies gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil sich im Innern des Zellulosemahlwerks Glutnester festgesetzt hatten. Insgesamt war die Feuerwehr mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz, während die integrierte Leitstellte drei Notärzte und 16 Rettungssanitäter an den Brandort beorderte. Wegen des Rauchgases war auch ein Messtrupp vor Ort, außerdem ermittelten Kriminalpolizei und Kriminaltechniker. Die Maschine hatte sich nach dem Zwischenfall automatisch abgeschaltet.

Weil zunächst der Grund für die Verpuffung nicht bekannt war, musste die Gefahrenstelle evakuiert werden. Die Kripo Aalen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.