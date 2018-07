So langsam wird es konkret mit dem schnellen Internet im Rosenberger Teilort Hohenberg und seinen südlichen Filialen. Ende August/Anfang September diesen Jahres soll der im vergangenen Halbjahr getätigte Ausbau endlich ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen werden. Das wurde am Mittwoch bei einer gut besuchten Bürgerinformationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Hohenberg angekündigt.

Wie die beiden Vertreter der NetCom BW, Judith Merz und Stefan Wolfsteiner, in diesem zuge betonten, sei „technische Inbetriebnahme“ nahezu abgeschlossen.

Zuvor hatte Bürgermeister Tobias Schneider über den allgemeinen Stand des Glasfaserausbaus in der Rosenberg informiert.

Nach dem Anschluss Hohenbergs, bei den Planern als „Rosenberg-Süd“ bezeichnet, soll noch in diesem Jahr der Bau von „Rosenberg-Nord“ beginnen. Damit sind die Tiefbauarbeiten zur Verlegung des Glasfaserkabels in Willa, Zollhof und Hochtänn gemeint. In diesem Zusammenhang werden die Kabelverzweiger der Telekom in Hohenberg und Rosenberg mit den Kabelverzweigern der NetCom BW zusammengeschaltet. Was bedeutet: Diejenigen Haushalte in Rosenberg und Hohenberg, die bisher bereits einen Internetanschluss über das Kupferkabel haben, werden – vorläufig - auch weiterhin über das vorhandene Kabel versorgt werden.

Allerdings dürfte auch für diese Kunden das Internet schneller werden, weil es nun über das neue Glasfaser an das Backbone des Ostalbkreises angeschlossen ist. Das habe Komm.Pakt.Net, das im Ostalbkreis die Hauptleitungen, das „Rückgrat“ oder Backbone-Netz plant, möglich gemacht, so Bürgermeister Schneider. „Auf der letzten Meile, also über das vorhandene Kupferkabel sind immerhin auch Übertragungsraten von bis zu 50 Mbit (VDSL) möglich“, ergänzte die NetCom-Beraterin Judith Merz.

Hüttenhof, Zumholz und Tannenbühl haben Glück

Besser dran sind die Bürger im Hüttenhof, Zumholz und im Tannenbühl, die bislang Internet über eine lahme ISDN-Leitung oder über das äußerst langsam gewordene Funknetz LTE haben: Diese haben das Glasfaser nun im Haus (FTTH = fiber to the home) und dürfen sich nun nach den letzten Spleißarbeiten (Übergang vom Glasfaser in elektrische Leitungen) über ein schnelles Internet freuen. Allerdings erst, wenn vorhandene Verträge ausgelaufen sind.

Die Kündigung dieser sollte ebenfalls über die NetCom oder deren Kooperationspartner erfolgen, damit die Portierung, also die Übertragung der Telefonnummern, reibungslos abläuft. Dabei sind auch Kooperationspartner der NetCom, wie die HeTec behilflich. Deren Vertreter Norbert Kuhnhäuser verwies auf die Einrichtung der dazu nötigen WLAN-Router oder der entsprechenden Set-Top-Box für das Internetfernsehen. Weitere Fragen wurden zum Ausbau des Glasfasernetzes im Zusammenhang mit dem derzeitigen Bau der Gasleitungen in Hohenberg gestellt. Hier fühlten sich manche Bürger getäuscht, hofften sie doch auf einen schnellen Glasfaseranschluss im Zusammenhang mit dem Gasanschluss. „Dies ist eine andere Baustelle“, so die NetCom-Vertreter. Bürgermeister Schneider will versuchen, dass dazu möglichst bald eine weitere Informationsveranstaltung stattfinden kann.