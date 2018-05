Mitgliederversammlung des Hohenberger Vereins „Snow&Fun“

Die Mitglieder des Hohenberger Vereins Snow & Fun haben bei ihrer zweiten Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus auf ein durchaus erfolgreiches Jahr zurückblicken können – und das trotz Schneemangels in der Saison 2017/18. Mittlerweile sind dem jungen Verein, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, den Hohenberger Skilift weiter zu betreiben, bereits 191 Mitglieder beigetreten.

Vorsitzender Patrick Sonderen dankte eingangs der Versammlung allen Freunden, Helfern und Unterstützern für ihren Einsatz. Im Winter 2016/17 konnte Snow&Fun auf 17 Öffnungstage zurückblicken und dabei ein gutes finanzielles Polster anlegen, berichtete anschließend Schriftführer Bernd Klopfer. Schneefreie Winter mussten die früheren Betreiber auch schon erfahren, so dass man für solche Situationen gewappnet sei. Dafür sei der Spaß, das „Fun“ im Vereinsnamen, nicht zu kurz gekommen, befand Klopfer. Eine Skiausfahrt nach Lermoos im Februar, die Abbauparty im März und die Disco beim Hohenberger Jakobusfest im Juli hätten für Vereinszusammenhalt und einige zusätzliche Einnahmen gesorgt.

Kassierer Philipp Köder präsentierte der Versammlung eine detaillierte Jahresbilanz und konnte ein deutliches Plus im mittleren vierstelligen Bereich vorweisen. Ein Grußwort kam vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Rosenberger Vereine, Sieger Götz. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit den anderen Hohenberger Vereinen und lobte die Öffnung nach außen. So sei es möglich, dass man sich im Sommerhalbjahr zu einem zwanglosen Stammtisch im Skiliftwagen in der Hohenberger Ortsmitte treffen kann. Nach dem Kassenprüferbericht von Elke Fuchs wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Bei den Wahlen bestätigten die Versammlungsteilnehmer den zweiten Vorsitzende Alwin Schips und den Kassier Philipp Köder in ihren Ämtern. Vorsitzender Sonderen gab in seinem Ausblick auf 2018 bekannt, dass die mobile Disco Highlife am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr wieder den Auftakt des Jakobusfestes macht, dass sich Snow&Fun am Rosenberger Mittsommerfest (23./24. Juni) mit einem Eiswagen beteiligt und am 1. Juli eine Familienradtour an den Bucher Stausee organisiert wird.

Eine Einführung in XCO, einer modernen Form des Walkens mit Hantelgewichten, und eine Genussradlergruppe jeweils donnerstagsabends, organisiert von Beiratsmitglied Rainer Schneider, sollen das Fitnessprogramm ergänzen. Der stellvertretende Vorsitzende Alwin Schips und Kassier Philipp Köder dankten dem Vorsitzenden Patrick Sonderen und seiner Frau Kerstin mit einem Blumenstrauß und einem Weingebinde für ihre zeitaufwendige Vorstandsarbeit.