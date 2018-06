Eigentlich werden große Jakobusfeste immer dann gefeiert, wenn der Festtag des Apostels, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Die Spanier rufen dann sogar ein Heiliges Compostelanisches Jahr aus. Die Abstände zwischen zwei solchen Festjahren sind in der Regel fünf oder sechs Jahre. Doch manchmal ist diese Zeitspanne elf Jahre. Dies war zwischen 1982 und 1993 der Fall und ist auch heuer (2010 bis 2021) wieder so.

Dem „Nestor der süddeutschen Jakobswege“, wie Monsignore Sieger Köder einmal bezeichnet wurde, war dies zu lang und so führte er in den 80er Jahren kurzerhand ein „Halbzeitfest“ ein. Sieger Köder ist vergangenes Jahr verstorben, aber die neue Tradition des Halbzeitfestes soll dieses Jahr fortgesetzt werden. Deswegen ist das diesjährige Jakobusfest am nächsten Wochenende wieder ein Kirchenfest und wird im Festzelt auf dem Hohenberg gefeiert. Von Freitag bis Sonntag

Es beginnt am Freitagnachmittag (22. Juli) um 14.00 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend gibt es für Jung und Alt im Festzelt einen gemütlichen Festauftakt. Dieser wird um 19.00 Uhr mit den Hohenberger Hitzkuchen fortgesetzt, ab 19.30 Uhr spielt der Musikverein Rosenberg zur Unterhaltung auf. Am Samstagabend (23. Juli) werden ab 20.00 Uhr im Gedenken an den unvergessenen Pilger-Vater Sieger Köder eine Reihe seiner gereimten Texten aus früheren Zeltabenden zu hören sein sowie eine filmische Umsetzung der Geschichte des Hühnerwunders von Santo Domingo nach einem SK-Drehbuch aufgeführt werden. Die Showtanzgruppe „INPUT“ wird zum zweiten Teil überleiten: Ab circa 22.30 Uhr möchte die Gruppe „Alphard“ mit ihren Songs von Hubert von Goisern das Festzelt aufmischen.

Zum sonntäglichen Festgottesdienst um 10.00 Uhr wird als Prediger Rundfunkpfarrer Thomas Steiger erwartet. Ein reichhaltiges Mittagessen im Festzelt schließt sich an, danach gibt’s Kaffee und Kuchen. Rebecca Rettenmaier und die KjG Hohenberg werden am Nachmittag ein buntes Spielprogramm mit Preisen anbieten. Ab 16.30 Uhr werden der Kindergarten Hohenberg und die KjG, ab circa 18.00 Uhr das Akkordeon-Orchester Abtsgmünd und gegen 19.30 verschiedene Chöre aus der Gemeinde Rosenberg die hoffentlich zahlreichen Gäste unterhalten. Der Erlös des diesjährigen Jakobusfestes ist für die im letzten Jahr durchgeführte ausführliche Renovierung der Jakobuskirche vorgesehen.

Das Programm im Überblick:

Freitag: 14 Uhr Gottesdienst in der Sankt-Jakobuskirche, danach gemütlicher Festauftakt im Zelt; 19 Uhr Hohenberger Hitzkuchen und Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Rosenberg

Samstag: 20 Uhr Zeltabend mit Texten von Sieger Köder; ab circa 22.30 Uhr Alpenrock mit der Gruppe „Alphard“

Sonntag: 10 Uhr Festgottesdienst mit Rundfunkpfarrer

Thomas Steiger; anschließend Mittagessen im Festzelt; nachmittags Kaffee und Kuchen; buntes Spielprogramm mit Preisen; 16.30 Uhr Kindergarten Hohenberg und KjG Hohenberg; 18 Uhr Akkordeonorchester Abtsgmünd; 19 Uhr Chöre der Gemeinde singen (ng)