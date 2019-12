Verletzte und hoher Sachschaden zwischen Pflaumloch und Nördlingen

Zwischen Pflaumloch und Nördlingen ist es in der Nacht zum 24. Dezember zu einem schweren Unfall mit Verletzten und einem hohen Sachschaden gekommen.

Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der B29 von Pflaumloch kommend in Richtung Nördlingen. Sie wollte der B25 folgen und an der Einmündung nach links in Richtung Wallerstein abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Kleintransporter eines 41-Jährigen aus Langenau. Folglich kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche dadurch stark beschädigt wurden.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und mussten im Anschluss im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 27 000 Euro. Diese mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.