Anfang des Jahres ist eine Abordnung der Utzmemminger musizierender Gruppen bei Radio7 in Aalen zu Gast gewesen, um eine Spende über 4001,65 Euro vom Weihnachtssingen und dem Projekt „Freude“ an die Drachenkinder zu übergeben.

Die Spende kommt unter anderem aus dem traditionellen Weihnachtssingen am 26. Dezember in der Kirche. Die musikalischen Vereinigungen aus Utzmemmingen haben dieses Konzert gestaltet. Mit dabei sind der katholische Kirchenchor, der katholische Frauenbund, der Seniorenkreis, der Cantabile-Chor und der Musikverein Riesbürg.

Daneben war der Wunsch nach einem separaten Projekt enstanden, an dem alle sangesfrohen Bürger teilnehmen konnten. Deshalb wurde Anfang vergangenen Jahres das Musical „Freude“ geprobt und am Palmsonntag in der vollbesetzten Römerhalle in Utzmemmingen aufgeführt. Ein zentrales Anliegen war, dass die Spende in der Region bleibt und Menschen in der Umgebung unterstützt. Deshalb haben sich die Beteilgten für die Drachenkinder von Radio7 entschieden.