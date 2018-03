Utzmemminger Brücken sind marode

Kurz nachdem der Gemeinderat in Riesbürg den Haushaltsplan für 2018 verabschiedet hat, muss die Gemeinde weitere 125000 Euro für die Sanierung der zum Teil maroden Brücken in Utzmemmingen bereitstellen. Es gibt sechs Brücken in Utzmemmingen, die alle sechs saniert werden müssen. Über die Sanierung zweier Brücken – in der Nördlinger Straße und in der Siemensstraße – wird noch beraten.

Bei der turnusmäßigen Überprüfung stellte die überprüfende Firma Eibl Ingenieur den Brücken mit der durchschnittlichen Schulnote 3 (von 4) ein schlechtes Zeugnis aus und empfahl aufgrund des Zustandes eine möglichst schnelle Sanierung. Somit könnte möglichen Folgeschäden frühzeitig entgegengewirkt werden. Im derzeitigen Zustand würde durch Risse im Fahrbahnbelag Wasser eindringen – Betonstahlkorrosion sowie Frostrisse wären die Folge.

Ähnlich sieht es bei den meisten Brückengeländern aus, die den heutigen Sicherheitsstandards nicht mehr entsprächen. Angesichts dieser Informationen war man sich innerhalb der Gemeinderates sehr schnell einig, dass hier Handlungsbedarf besteht. Einstimmig wurde beschlossen, die Firma Eibl mit den weiteren Ingenieurleistungen zur Sanierung der Brücken zu beauftragen. Aufgrund des allgemeinen maroden Erscheinungsbildes der Nördlinger Straße möchten die Mitglieder des Gemeinderats jedoch überlegen, ob hier nicht ein Gesamtsanierungskonzept des Straßenbereiches inklusive Brücke erstellt werden soll. Ebenfalls soll die Sanierung der Brücke in der Siemensstraße nochmals überdacht werden. Die Kosten für die Sanierung sollen über einen Nachtragshaushalt gedeckt werden. Zuschüsse seien hier keine zu erwarten.