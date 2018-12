Auch dieses Jahr haben der Cantabile-Chor, der katholische Kirchenchor, der katholische Frauenbund, der Seniorenkreis, der Musikverein Riesbürg und erstmals „Los a mol“ beim Weihnachtssingen in der Utzmemminger Kirche Sankt Martin überzeugt.

Konzertante Blasmusik, moderne Lieder, alpenländische Klänge, sakraler Gesang oder traditionelle Lieder – die Vielfalt der Musik, die in Utzmemmingen gepflegt wird, scheint unerschöpflich. Mit dem von Jacob de Haan im Filmmusik-Stil komponierten und Enrico Morricone gewidmeten anspruchsvollen Stück „La Storia“ eröffnete der MV Riesbürg den Konzertabend. „Bei solch einer Musik müssen die Engel aufwachen“, freute sich Pfarrer Stanislaus Wojaczek, als Freund donnernder Töne bekannt, über die gelungene Eröffnung. Mit seinen Gedanken zur Weihnacht und der Aussage „Eine Gemeinde, die nicht mehr singen will, ist arm an Glaubenskraft“ gab er die Richtung des Abends vor.

Mal klassisch-sakral, mal alpenländisch

Es folgten der a capella vorgetragene „Weihnachtswünsche-Rap“ des Cantabile-Chors und das klassische „Freut Euch, ihr lieben Christen“ des katholischen Kirchenchores. Mit alpenländischen Klängen und „Glocken die klingen“ der Musikgruppe des Seniorenkreises, „Es wird scho glei dumper“ des katholischen Frauenbundes sowie dem „Hackbrett-Boarischer“ von „Los a mol“ ging es abwechslungsreich weiter. Dass das Hackbrett und die alpenländische Weihnachtstradition eine besondere Stimmung schaffen können, bestätigten der „Weihnachtsboarischer“ sowie der zweiten Beitrag des Seniorenkreises, „Sterne der Heiligen Nacht“.

Mit ihren klassisch-sakralen Beiträgen „Kommet nach Bethlehem“ und „Gott in der Höhe sei Preis und Ehr“ erzeugte der katholische Kirchenchor ebenfalls eine besondere Atmosphäre. Diese nahm Birgit Minder in ihrer Erzählung einer Geschichte zur Weihnacht auf, ehe der Cantabile-Chor mit den modernen „Christmas Kum Ba Ya“ und „That´s Christmas to me“ flottere Takte anschlug. Das satt klingende und farbenreiche „Adventure“ sowie das von einer wunderschönen Melodie und Soli geprägte „My Dream“ waren die weiteren Beiträge des Musikvereins Riesbürg, der mit seinen hochklassigen Beiträgen dem Konzert eine besondere Note gab.

Die Vielfalt der Interpreten und Musikrichtungen in Kombination mit der besonderen Atmosphäre der Martinskirche, die Freude am Singen und Musizieren, das sind die Zutaten, die den Reiz des Utzmemminger Weihnachtssingen ausmachen. Ehe das Konzert mit dem gemeinsam gesungenen Abschlusslied „Stille Nacht“ endete, durfte der Musikverein Riesbürg mit „La Storia“ nochmals die Engel wecken, wie Pfarrer Wojaczek treffend bemerkte. Die Spendenerlöse kommen heuer der MS-Forschung zugute.