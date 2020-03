Hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend in Pflaumloch ereignet hat. Kurz vor 23 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Auto in der Robert-Bosch-Straße unterwegs gewesen. Dabei streifte sein Fahrzeug einen Wagen, der am Straßenrand abgestellt war. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.