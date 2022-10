Stoppt die Preissteigerung die Riesbürger Ganztagesschule?

Sorgt die aktuelle weltpolitische Lage dafür, dass die geplante Sanierung der Römerhalle mit dem Anbau einer Schulmensa und dem benachbarten Neubau einer Grundschule in Utzmemmingen nicht umgesetzt werden kann?

Während bei der Sitzung im Januar und selbst noch im Mai von Gesamtkosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro für das Gesamtprojekt im Raum standen, stiegen mittlerweile die Kosten allein für die Sanierung der Römerhalle mit neu angebauter Schulmensa auf rund 6,5 Millionen Euro. Eingeplant waren hier rund vier Millionen Euro. Für den Schulneubau rechnet die Gemeinde mit Kosten in fast gleicher Höhe. Hier ging man bei Planungsbeginn von 3,5 Millionen Euro aus. Das ergaben die neuesten Kostenberechnungen, die Mathis Tröster vom beauftragten Planungsbüro ACT in Ellwangen den Gemeinderäten bei der jüngsten Sitzung vorstellte.

Investitionen, die die Gemeinde auch trotz der voraussichtlichen Zuschüsse von etwa 65 Prozent für den Schulneubau und etwa 45 Prozent für die Sanierung der Römerhalle nicht stemmen kann, so Bürgermeister Willibald Freihart, der die Schmerzgrenze der Gemeinde bei 1,8 – 2,0 Millionen Euro sieht.

Laut Mathis Tröster seien die Preissteigerungen vor allem auf die technische Ausstattung zurückzuführen. So würden die Kosten für den Bauteil 3 – Nebentrakt/Küche mittlerweile fast 25 Prozent der gesamten Sanierungskosten der Römerhalle ausmachen. Für die Glaserarbeiten hätte er nur tagesaktuelle Preise angeboten bekommen.

Das Pikante an der ganzen Situation: Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll es einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung in den Grundschulen geben. Doch Riesbürg hat noch ein weiteres Problem. Da man Synergieeffekte nutzen wollte, ist der geplante Schulkomplex aus sanierter Römerhalle mit den angebauten Nebentrakten für Küche, Mensa, gemeinsamen Eingangsbereich und Schulneubau wechselseitig voneinander abhängig. So soll in der Römerhalle neben der Mensa und der Schulküche auch die Heizungsanlage für das Kombi-Gebäude – eine Hackschnitzelheizung – ihren Platz finden. Henne oder Ei sozusagen. Es geht also nur beides. Allerdings - aufgrund der Preissteigerungen kann die Gemeinde, wenn überhaupt, nur ein Projekt finanzieren. „Wir werden 2023 wahrscheinlich eh über einen Sparhaushalt reden müssen. Da wir noch andere Aufgaben haben, wollen und werden wir nicht alles in ein einziges Projekt investieren. Zudem ist noch offen, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln“, so Bürgermeister Willibald Freihart. Eigentlich sollte die Sanierung der Römerhalle über die Haushalte 2022 - 2024 finanziert werden, der Schulneubau in den Haushalten 2023 – 2026.

Nachdem in einer intensiven Diskussion alle möglichen Szenarien ergebnislos durchgespielt oder angedacht wurden, fassten die Gemeinderäte einstimmig folgende Beschlüsse: Die Zuschüsse für die Sanierung der Römerhalles sowie die neu zu bauenden Trakte für Küche und Mensa, sollen wie geplant beantragt werden. Die Entscheidung über die Umsetzung wurde auf die Zeit vor den Sommerferien vertagt. Ebenfalls, wie geplant, wird das Büro ACT beauftragt eine exakte Kostenrechnung für den Schulneubau zu erstellen. Damit, so die einhellige Meinung, sei man weiter entscheidungsfähig und könne bei einer Entspannung der Situation im Bausektor, kurzfristig und schnell agieren.