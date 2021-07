Neuer „Garten“ für den Kindergarten Pflaumloch

Der Außenbereich des Kindergartens Pflaumloch ist neu gestaltet worden. 120 000 Euro investierte die Gemeinde Riesbürg in die Anlage. Nach rund dreimonatiger Bauzeit nahmen die Erzieherinnen und eine große Kinderschar den fertiggestellten neuen Garten in Besitz.

Der im Jahr 1994 ursprünglich angelegte Spielbereich war mittlerweile in die Jahre gekommen. Neben einer fehlenden Beschattung musste zudem auch der Spielturm und der Zaun erneuert werden. Bei der Inbetriebnahme dankte Bürgermeister Freihart besonders den Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung für die Planung und Entwicklung des Außenspielbereiches.

Die Anlage wurde mit bedarfsgerechten Spielgeräten konzipiert. Unter anderem sollen die neue Schaukelkombination mit Nestschaukel, Rutsch- und Kletterturm, Sandplatz, Spielhaus und vieles mehr den Kindern aller Gruppen viel Freude bereiten. In die Anlage integriert wurden auch zwei Spielpferde und ein Stall, bei dem die Tiere spielerisch gestriegelt, geputzt und versorgt werden können. Auch an einen altersentsprechenden Kleinkindspielbereich für Kinder unter drei Jahren und an eine Beschattung der Terrasse wurde gedacht.

Der neu gestaltete Außenbereich des Kindergartens Pflaumloch wurde jüngst offiziell von Bürgermeister Willibald Freihart, dem Bauteam, den Erzieherinnen sowie unter Beisein der Elternvertreterin Frau Essig eingeweiht. Damit wurde für die Kinder ein aufgewerteter Außenbereich geschaffen mit viel Platz zum Bewegen und Toben im Freien.

Mit viel Herzblut und Begeisterung haben die Bauhofmitarbeiter zusammen mit Eduard Raab vom Baggerbetrieb Raab in rund 750 Arbeitsstunden diesen neuen Spielbereich geschaffen. Neben dem körperlichen Einsatz kamen auch verschiedene Fuhrgeräte wie Minibagger zum Einsatz. So konnten die Kinder in den vergangenen Wochen interessiert verfolgen, wie der neue Garten entstanden ist.

Besonderes Highlight ist der Zirkuswagen, welcher dem verstorbenen Firmeninhaber Jörg Frank gewidmet wurde. Bürgermeister Willibald Freihart dankte Familie Frank für die hierfür verwendete größere Spende, die sie anstatt Blumen- und Kranzgebinde der Einrichtung zur Verfügung gestellt hat. Herr Frank war sehr gemeinwohlorientiert und freute sich an den Kindern in seiner Nachbarschaft, betonte Freihart.

Die Leitung des Kindergartens, Nicole Faaß, ist glücklich mit dem neu gestalteten Garten und den Geräten und macht deutlich wie die Beschäftigung für die Kinder an der frischen Luft noch vielfältiger und kreativer geworden ist. „Einfach toll was hier geschaffen wurde“, lobte auch die Elternvertreterin Regina Essig die Investition für die Kinder.

In den Sommerferien werden jetzt noch im Innenbereich die Türen und der Boden erneuert. Somit hat die Gemeinde Riesbürg in den vergangenen Jahren einen Betrag von etwa 250 000 Euro in den Kindergarten investiert. Damit sei die Betreuung für die Kinder in einem gut erhaltenen und modernisierten Gebäude für die nächsten Jahre gewährleistet, so Bürgermeister Freihart.

Zum Schluss dankte Freihart allen Akteuren, die zum Gelingen des Spielplatzes beigetragen haben. Sein großer Dank galt auch den Eltern und den Kindern für das Verständnis, dass der Garten wegen der Baumaßnahme wenige Wochen nicht genutzt werden konnte.