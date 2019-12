Neue Baugebiete für Pflaumloch und Utzmemmingen

Um der Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden, hat der Riesbürger Gemeinderat den Aufstellungsbeschlüssen für die Baugebiete „Schlagäcker West“ in Utzmemmingen und „Oberes Reis II“ in Pflaumloch zugestimmt.

Während sich die Gemeinderäte über die Notwendigkeit der Baugebiete einig waren, gab es hinsichtlich der planungsrechtlichen Festsetzungen intensive Diskussionen und zum Teil konträre Meinungen. So waren im ersten, vom Planungsbüro Grimm Ingenieure vorgestellten Bebauungsplanentwurf nur Sattel-, Walm-, Zelt- und Pultdächer erlaubt. Diese Einschränkung gefiel einigen Gemeinderäten nicht, so dass der Antrag auf die Erweiterung um Flachdächer gestellt wurde. Mit neun Ja- und drei Nein-Stimmen wurde diesem Antrag bei einer Enthaltung zugestimmt.

Zweiter größerer Diskussionspunkt war, ob Photovoltaik-Module auf den Flachdächern aufgeständert werden dürfen oder plan auf die Dachflächen aufgebracht werden müssen. Hier stimmten zehn Gemeinderäte dafür und drei dagegen. Die Photovoltaikmodule müssen daher plan entsprechend der Dachneigung montiert werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass die Flachdächer begrünt und Zisternen angelegt werden müssen. Zudem muss je angefangene 400 Quadratmeter Grundstücksfläche ein großkroniger Laub- oder Obstbaum gepflanzt werden. Allgemein dürfen nur standortgerechte Bäume, Sträucher und Pflanzen aus dem Naturraum „Östliches Albvorland“ gepflanzt werden. Steingärten sind nur bis zu einer Größe von maximal drei Quadratmeter erlaubt.

Das Baugebiet „Oberes Reis II“ in Pflaumloch umfasst insgesamt 12 653 Quadratmeter, davon 10 965 Quadratmeter bebaubare Fläche, und wird nach dem beschleunigten Verfahren aufgestellt. Daher ist eine Umweltprüfung nicht notwendig. Erlaubt sind hier nur Einzel- und Doppelhäuser. Das Baugebiet „Schlagäcker West“ in Utzmemmingen umfasst 42 986 Quadratmeter, davon 35 506 Quadratmeter bebaubare Fläche. Hier sind in einem Straßenzug zudem Reihenhäuser zulässig. Laut Bebauungsplan sollen so in Utzmemmingen 56 und in Pflaumloch 15 neue Wohngebäude entstehen. Die textlichen Festsetzungen gelten für beide Baugebiete gleichermaßen.