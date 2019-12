MV Riesbürg begeistert seine Gäste mit verschiedenen Musikstilrichtungen

Ein Konzert mit verschiedenen Musikstilrichtungen hat der Musikverein Riesbürg in der zum Schloss umgestalteten Römerhalle in Utzmemmingen geboten. „Die Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt“, begrüßte der Vorsitzende Robert Minder die Gäste in der vollbesetzten Halle.

Den Anfang gestaltete das neu formierte Miniorchester des MV Riesbürg/Kirchheim unter der Leitung von Sarina Gröger. Im Anschluss übernahm die Jugendkapelle Riesbürg/Kirchheim unter der Leitung von Pia Geiger das Geschehen. Mit einem Streifzug durch die verschiedenen Länder zeigten sie die facettenreiche Arten der Musik. Mit „Alpine Adventure“ durch die Berge reisten sie weiter nach Afrika zu „Baba Yetu“.

Die jungen Musiker stimmten die Zuhörer mit einem Zulu-Gesang auf dieses Stück ein. Die Reise ging weiter nach North Carolina zu den Wildpferden auf die Insel „Shackelford Banks“. Den Abschluss bildeten die Klassiker von Walt Disney in dem Stück „Disney Film Favorites“. Nach anhaltendem Applaus verabschiedete sich die Jugendkapelle mit der Zugabe „Don’t stop me now“ von der Bühne.

Nach einer kurzen Umbauphase übernahm die Stammkapelle des MV Riesbürg unter der Leitung von Birgit Minder die Regie im Schloss. Mit dem Konzertmarsch „Domi Adventus“ eröffneten sie die musikalische Gefühlswelt. Mit dem „Holzschuhtanz“ ging es ins Reich der Oper und Klassik.

Ganz andere Gefühlsregungen zeigten sich bei der böhmischen Polka „Graslitzer Musikanten“. Gefühlvoll erklang hier das Zwiegespräch zwischen den Holzbläsern und Blechbläsern in dem arrangiertem Stück von Franz Bummerl.

Nach der Pause erklang mit dem Konzertstück „Arethusa“ die griechische Dramatik und der Mythos über die Liebe des Flussgottes Alpheios, die nicht erwidert wurde. Die eigens für dieses Stück umgestaltete Römerhalle zum Vampir-Schloss wurde nun abgedunkelt und erstrahlte durch den Kronleuchter für den „Tanz der Vampire“ im richtigen Licht einer Musicalbühne.

Mit dem Charthit der Popsängerin Alice Merton „No Roots“ zeigte der Musikverein sein Können im Rhythmus und Drive, der neuen, jungen Musikrichtung. Gekonnte Rhythmik der Hintermannschaft, Tempiwechsel und Dynamik mit melodiösen Einwürfen der Querflöten erfreute die Zuhörer.

Natürlich durfte ein Streifzug durch die Unterhaltungsbranche nicht fehlen. Mit der „80er Kult(tour)“ nahmen die Musiker die Gäste mit, in die Zeit der Neuen Deutschen Welle. Mit dem Schwung der einzelnen Hits, wie „Skandal im Sperrbezirk“, „1000 und 1 Nacht“, „Sternenhimmel“ und „Rock me Amadeus“ verabschiedete sich die Stammkapelle von ihrem Publikum.

Der Bezirksjugendleiter ASM-Bezirk 16 Donau-Ries, Simon Keller, aus Tapfheim übernahm die Ehrungen für langjährige, aktive Mitgliedschaft und die Verleihung der D2-Prüfung.

In seinem Grusswort betonte er, die Wichtigkeit der Nachwuchsförderung sowie die Wertschätzung der Musik in der Gesellschaft. Er stellte fest, dass der Musikverein Riesbürg mit seinem Miniorchester, seiner Jugendkapelle und der Stammkapelle unter seinen Dirigentinnen Birgit, Pia und Sarina in bester Hand seien.

Für aktive Mitgliedschaft wurden geehrt: Zehn Jahre: Heike Schied (Querflöte); 15 Jahre: Tobias Fischer (Schlagzeug) und Jonas Traber (Posaune). Manuel Stöhr (Trompete) hatte die D2-Prüfung bestanden.