Margarete Förstner wird neue Ortsvorsteherin in Goldburghausen. Nach dem Ausscheiden von Thomas König schlugen die Mitglieder Förstner für die Spitze des Ortschaftsrates vor. Stellvertreter wurde Thilo Albath. Zuvor konnten der neue Ortschaftsrates per Handschlag durch den noch amtierenden Ortsvorsteher Thomas König auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten vereidigt werden.

Im Rahmen der Sitzung musste Ortsvorsteher König auch einige Räte aus dem Gremium verabschieden. Karl Böhm, Lukas Schneider und Waltraud Weiß verlassen auf eigenen Wunsch den Ortschaftsrat. In der vergangenen Amtsperiode habe sich in Goldburghausen viel bewegt.

Markantester Eckpunkt sei wohl sicherlich die Renovierung des Gemeindezentrums gewesen. Alle Mitglieder könnten stolz darauf sein, bei der Entstehung eines solch wichtigen Projekts mitgewirkt zu haben, betonte Ortsvorsteher König.

Bürgermeister Willibald Freihart ließ in seiner Rede die Schwerpunkte der letzten fünf Jahre kommunalpolitisch Revue passieren. Es habe sich sehr viel in Goldburghausen verändert, was nur durch die große Unterstützung des Ortschaftsrates bewältigt werden konnte, sagte Freihart.

Dem neu eingesetzten Ortschaftsrat wünschte er allzeit „eine glückliche Hand bei den anstehenden Beratungen und Entscheidungen“. In der kommenden Amtsperiode stünde als erste Maßnahme die Breitbanderschließung an. Hierfür gebe es noch im Herbst eine Infoveranstaltung, so Freihart weiter.

Rat Thilo Albath erhielt von Ortsvorsteher König die Ehrung des Gemeindetags Baden-Württemberg für seine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit.