Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer ist am Donnerstagvormittag auf der Bahnhofstraße aus Richtung Nähermemmingen in Richtung Ortsmitte Pflaumloch gefahren. Gegen 10.15 Uhr blieb er aus Unachtsamkeit an der geöffneten Bahnschranke am Bahnübergang hängen, die dadurch leicht verbogen wurde. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Der Bahnverkehr wurde dabei nicht beeinträchtigt.