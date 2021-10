Die 16-Jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads ist am Freitag gegen 14.35 Uhr auf der Ostalbstraße in Richtung Kirchheim am Ries gefahren. Dabei übersah sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Renault und fuhr ungebremst auf diesen auf. Die Fahrerin stürzte und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.