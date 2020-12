Kein Bedarf an digitalem Unterricht: Riesbürg überweist Fördergeld für Schüler-Tablets zurück

Von Schwäbische Zeitung

Mit Schwerpunktkontrollen hat die Polizei am Dienstag überprüft, ob sich die Menschen in der Region an die Vorschriften der Corona-Verordnung halten. Das Ergebnis ermutige, schreibt das Polizeipräsidium Ulm: Nur sechs Personen hätten angezeigt werden müssen.

Das Innenministerium hatte am Wochenende die Schwerpunktkontrollen angekündigt. Besonders die Pflicht zum Einhalten des Abstands und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hatten die Polizisten im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Ulm am Dienstag im Blick.