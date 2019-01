Jugendarbeit der Riesbürger Feuerwehr wird gelobt

Eine gelungene Jugendarbeit, bestandene Leistungsprüfungen mit eigenem Fanclub und der baldige Baubeginn des neuen Feuerwehrgebäudes: Bei der Hauptversammlung im Foyer der Gemeindehalle Pflaumloch hat Gesamtfeuerwehrkommandant Thorsten Speer ein durchweg positives Resümee gezogen und positiv in die Zukunft geblickt.

In seinem mit einem kleinen Film unterlegten Rückblick ließ Kommandant Speer das von acht Einsätzen und vier Übungen geprägte Jahr der Gesamtwehr Riesbürg Revue passieren. Er hob hervor, dass sich die 61 aktiven Mitglieder der Gesamtwehr allen Aufgaben gewachsen gezeigt hatten und diese routiniert gelöst hatten. Thorsten Speer lobte den hohen Ausbildungsstand seiner Kameraden und bedankte sich für die hohe Übungsbeteiligung.

Dank für gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren

Nach einem kurzen Ausblick auf die zukünftigen Aufgaben gab er das Wort weiter an die Abteilungskommandanten Berthold Junker (Utzmemmingen) und Friedrich Hahn (Pflaumloch). Beide bedankten sich in ihren Jahresberichten für die reibungslose Zusammenarbeit und lobten die interkommunale Kooperation mit den umliegenden Feuerwehren aus Nördlingen, Bopfingen, Kirchheim und vor allem die gemeinsamen Übungen mit den Kameraden aus Baldingen und Nähermemmingen.

Der Jugendfeuerwehrwart Wolfgang Kuchar informierte in seinem Bericht über die Arbeit seiner Jugendabteilung. Mit 25 Mitgliedern überflügeln die Little Fire Pirates“, bei denen Kinder ab sechs Jahren spielerisch an die Arbeit der Feuerwehr herangeführt werden, die 19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr deutlich.

Höhepunkt des Jahres sei die 24-Stunden-Übung gewesen, bei der der Arbeitsalltag einer Berufsfeuerwehr simuliert wurde – unvorbereitete Alarmübungen um 7 Uhr morgens inklusive. Heinz Mähre informierte über das Jahr der Altersabteilung, die mit dem Brunnenfest und dem Preisschafkopfturnier das öffentliche Leben aktiv mitgestaltete. Außerdem nahm man an der Kreisputzete teil.

Minus in der Kasse wegen neuer Freizeitkleidung

Aufgrund der angeschafften Freizeitbekleidung vermeldete Kassierer Thomas Kuchar für 2018 einen negativen Kassensaldo. Kassenprüfer Patrick Chevalier bestätigte jedoch eine einwandfreie Kassenführung und bat um Entlastung. Vor den Neuwahlen begrüßte Bürgermeister Willibald Freihart die Kameraden. Er bedankte sich für ihre Bereitschaft, ihre Freizeit für die Sicherheit der Gesellschaft zu opfern und bemängelte die oft fehlende Wertschätzung, die die Bevölkerung der als selbstverständlich erachteten Arbeit entgegenbringe. Hier bedürfe es Aufklärungsarbeit, forderte er unter dem Beifall der Kameraden.

Dieser Forderung schloss sich Kreisbrandmeister Otto Feil an, der in einer launigen Rede über die zukünftigen Veränderungen informierte und auch Missstände ansprach. Bei den Neuwahlen wurden die Amtsinhaber in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Freihart sah darin einen Beleg für eine erfolgreiche und zufriedenstellende Arbeit.