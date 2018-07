Gemeinderat Riesbürg billigt Jahresrechnung

Der Riesbürger Gemeinderat hat der von Kämmerin Ilse Weber vorgestellten Jahresrechnung für 2017 zugestimmt. Dank der guten konjunkturellen Entwicklung konnte die Pro-Kopf-Verschuldung trotz einiger Großprojekte auf 414 Euro gesenkt werden.

Mit 5 711 017,30 Euro lag das Haushaltsvolumen 197 401,30 Euro über dem Planansatz. Dank einer Rücklagenentnahme von 884 308,44 Euro konnte der Vermögenshaushalt jedoch ausgeglichen werden, so dass eine Kreditaufnahme nicht notwendig wurde.

Durch die Entnahme sanken die Rücklagen auf 163 147,80 Euro. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (943 597,20 Euro) lagen mit 143 597,30 Euro und bei der Einkommenssteuer (1 176 003,84 Euro) 255 000 Euro über dem Planansatz.

Fehlbetrag bei Wasserversorgung

Aufgrund vieler Wasserrohrbrüche gab es bei der Wasserversorgung einen Fehlbetrag in Höhe von 24 575,86 Euro. Durch die Bebauungspläne für das Baugebiet „Lerchenäcker“ und das Gewerbegebiet „Wert“ fielen Mehrkosten in Höhe von 82 451,72 Euro im Bereich Stadtplanung und 69 583,58 Euro im Bereich Grunderwerb an.

Größte Baumaßnahme war die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Utzmemmingen, bei der allerdings der Planansatz voraussichtlich um 70 000 Euro unterschritten wird. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf Leuchtdioden, die Renovierung des Kindergartens Pflaumloch, die Sanierung der Leichenhalle Utzmemmingen sowie der Erwerb eines Mulchmähers und eines Fahrzeigs für den Bauhof waren die übrigen großen Posten.