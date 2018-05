Eine Delegation des FV Utzmemmingen hat an der Jubiläumsfeier des AS Esvres in der 1000 Kilometer französischen Partnergemeinde teilgenommen.

Als die Einladung aus der 1000 km entfernten Partnergemeinde in Frankreich kam, war für viele Mitglieder des FVU klar: Da sind wir dabei! Eine Gruppe von 25 Leuten trat die Reise mit dem Bus an. Unter ihnen Bürgermeister Willibald Freihart, Fussballer der SG Riesbürg, Komiteemitglieder und die Vorrsitzenden des FVU, Rudi Kalteiß und Helmut Gritzbach.

Bei einem Begrüßungstrunk wurde die Reisegruppe in der Festhalle herzlich empfangen. In seiner Rede bedankte sich der Präsident des AS Esvres, Aldo Clerici ,für drei fantastische Tage im vergangenen Jahr in Riesbürg und begrüßte erneut die Freundschaft beider Clubs.

Ein Höhepunkt war die von fünf früheren Präsidenten des Clubs zusammengestellte Fotoausstellung „80 Jahre AS Esvres“ in deren Vereinsheim, die um 14.30 Uhr eröffnet wurde. Besonders interessant waren die Schnappschüsse von Treffen mit Freundschaftsspielen zwischen Esvres und Riesbürg aus 40 Jahren.

Beim Festakt würdigte der Vorsitzende des AS Esvres die Arbeit der Vereinsmitglieder in der 80-jährigen Geschichte. Bürgermeister Jean Christophe Gassot dankte dem AS Esvres für seine wertvolle Arbeit.

Der Vorsitzende des FV Utzmemmingen, Rudi Kalteiß, gratulierte dem AS Esvres zum Jubiläum und wünschte dem Verein viel Glück im Abstiegskampf der Verbandsliga. Passend zum Jubiläum überreichte er als Geschenk 80 Liter Bier. Bürgermeister Freihart gratulierte ebenfalls zum Jubiläum und brachte seine Freude über die lebendige Freundschaft zwischen beiden Vereinen zum Ausdruck.

Für das Freundschaftsspiel der Clubs konnte Manager Steffen Singer zwei Verstärkungen vom Gegner verpflichten. Einige ehemalige Aktive des FVU feierten ein erfolgreiches Comeback. Letztlich gewann die Heimelf aus Esvres mit 4 : 2. Die Torschützen für Utzmemmingen waren Tobias Fischer und Christopher Junker.