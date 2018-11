Statt des üblichen Spatenstiches hat sich die Gemeinde Riesbürg für die Vorstellung ihres neuen Wohnbaugebiets „Schlagäcker 3“ in Utzmemmingen etwas Besonderes einfallen lassen. So durften die Kinder des katholischen Kindergartens Sankt Josef gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und den Verantwortlichen aus Verwaltung und Wirtschaft das geplante Baugebiet in Augenschein nehmen. Hauptattraktion für die Kinder waren aber die Baugeräte, allen voran der große Bagger der Firma Bortolazzi, in dessen Schaufel sich fast die Hälfte der Kinder verstecken konnte.

Jedes Kind fand die Baggerhupe

Dazu durfte jeder, der sich traute, einmal auf dem Fahrersitz des Baggers Platz nehmen. Überraschenderweise fanden alle Kinder sofort den Hupenknopf, den sie auch alle ausprobieren durften. Sollte es also zuletzt in Utzmemmingen etwas laut gewesen sein, hier war die Auflösung des Rätsels.

Am 26 Oktober hatte die Firma Bortolazzi mit den Erdarbeiten zum 1,2 Hektar großen Baugebiet begonnen. Es umfasst insgesamt 15 Bauplätze mit Größen zwischen 700 und 1300 Quadratmeter. Nach Aussage von Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart erfreut sich das moderne Baugebiet großer Nachfrage, so dass man hofft, dass sich die Investition von rund 750 000 Euro schnell amortisiert. Sollte das Wetter auch weiterhin so gut mitspielen, ist Claus-Peter Grimm vom beauftragten Planungsbüro überzeugt, dass im Mai die ersten Bauherren mit dem Bau ihres Hauses beginnen können. Neben einem Glasfaseranschluss soll auch der frisch erweiterte Spielplatz vor allem junge Familien locken.