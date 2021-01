DRK-Ortsverein organisiert kostenlose FFP2-Masken für Bürger ab 60 Jahren

Covid-19 bestimmt seid nunmehr fast einem Jahr den Alltag der Menschen. Bis ein Großteil der Bevölkerung gegen das Corona-Virus geimpft ist, wird laut dem DRK-Ortsverein Pflaumloch/Goldburghausen sicher noch einige Zeit vergehen. Bis dahin sei der beste Schutz gegen Covid-19 Abstand und eine FFP2-Maske – doch die seien schwer zu bekommen. Grund genug für den DRK-Ortsverein, schnell und unbürokratisch zu helfen.

„Wir vom Deutschen Roten Kreuz sehen es als unsere Aufgabe, die Bürger möglichst sicher durch diese schwierige Zeit zu begleiten – und wir wollen dem Masken-Mangel entgegenwirken“, dachten sich die Verantwortlichen des DRK-Ortsvereins und stellten jedem Bürger ab 60 Jahren drei FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung. Aus Mitteln des DRK-Ortsvereins wurden FFP2-Masken im Wert von rund 1000 Euro organisiert und jüngst an die Bürger – natürlich unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln – verteilt.

„In Pflaumloch leben 261 Bürger über 60 Jahren und in Goldburghausen sind es 80“, sagte DRK-Organisator Rudolf Faaß bei der Ausgabe der Masken am Pflaumlocher Feuerwehrgerätehaus. „Wer nicht so gut zu Fuß war, dem wurden die Masken geliefert. Den Rest spenden wir an soziale Einrichtungen“, erklärte Faaß weiter. Erwirtschaftet hat der Ortsverein das Geld mit seinen Altpapier-Sammlungen.

In Pflaumloch bedankte sich Ortvorsteher Julian Schwarz beim DRK für diese „gelungene Aktion zum Wohle unserer älteren Mitbürger“. Er zeigte sich auch erfreut, dass die Aktion in der Bevölkerung so großen Zuspruch gefunden habe.

In Goldburghausen wies Ortsvorsteherin Margarete Förstner auf die funktionierende Ortsgemeinschaft hin, auf die man sich auch in Pandemie-Zeiten verlassen könne.