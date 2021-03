Diebischer Senior macht sich die Taschen voll

Am Montagvormittag hat ein Ladendetektiv eines Baumarkts in der Hofer Straße einen 69-jähriger Rentner beobachtet. Dieser fiel auf, da er verschiedene Waren aus dem Regal nahm und in seine Jackentasche steckte. Der Rentner verließ dann den Baumarkt ohne die Waren zu bezahlen und wurde dabei von dem Ladendetektiv aufgehalten.

Die hinzugezogene Polizeistreife stellte dann fest, dass der Mann eigentlich genug Bargeld dabei gehabt hätte, um die Waren zu bezahlen. Nun erhält der Mann ein Hausverbot und eine Strafanzeige.