Die E-Ladestation in Riesbürg kommt

Das Angebot der EnBW/ODR, in Riesbürg eine E-Ladestation zu errichten, haben die Gemeinderäte von Riesbürg intensiv diskutiert. Grund war die Entscheidung der EnBW, nur eine „normale“ und keine Schnellladestation zur Verfügung zu stellen. Dadurch, so die Befürchtung, würde die Ladestation kaum frequentiert werden, so Gemeinderat Thilo Albath, selbst Fahrer eines E-Mobils. Er befürchtete, dass sich die EnBW hier nur günstig einen Platz sichern wolle, und nannte zahlreiche nicht angeschlossene Ladestationen als Beispiel. Zudem sei der Parkplatz jetzt bereits stark frequentiert, und die Nachfrage werde durch den in unmittelbarer Nähe geplanten Geldautomaten steigen.

Parkplätze gingen vor Ladestation, so Franziska Brenner. Die Befürworter hielten dagegen, dass hier primär Anlieger parken und die Kommune keine Parkplätze für Anlieger schaffe. Zudem sei die Elektromobilität noch am Anfang, und es sei wichtig, eine Ladestation im Ort zu haben. Am Ende setzten sich die Befürworter mit sieben Ja-Stimmen gegen jeweils drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen durch.