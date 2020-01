Das Goldburghauser Ries soll renaturiert werden

Im Zuge der Flurneuordnung im Bereich Riesbürg soll, wenn es nach dem Willen der Beteiligten geht, das Goldburghauser Ries wieder renaturiert werden. Damit könnte man neben den für die Flurneuordnung nötigen Ausgleichsmaßnahmen auch weitere wichtige Ökopunkte für zukünftige Projekte generieren.

In einer ersten Exkursion im Juli 2017 erläuterte der Experte für Moorentwicklung Alois Kapfer interessierten Bürgern und Trägern öffentlicher Belange das Vorhaben vor Ort. Bei dem zu entwickelnden Moor handele es sich um ein Talquellmoor. Die Kosten für das dann 8,13 Hektar große Moor belaufen sich auf und 333 980 Euro und würde 1 987 965 Ökopunkten honoriert. Den größten Anteil der Kosten mit 51 Prozent (170 000 Euro) müsste die Teilnehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens tragen. Allerdings ist hier einen Zuschuss in Höhe von 138 000 Euro zu erwarten, sodass für die Teilnehmer tatsächliche Kosten in Höhe 33 000 Euro zu erwarten sind.

Die Finanzierung der restlichen 30 Prozent oder 100 000 Euro ist noch offen. Nach aktuellem Stand möchte die Gemeinde die Maßnahme selbst finanzieren. Bei der Fläche würde die Gemeinde 1,5 Hektar einbringen, die Teilnehmergemeinschaft 4,2 Hektar (durch Landabzug) und ein privater Betrieb 0,3 Hektar. Die restlichen 2,19 Hektar müssten von der Gemeinde noch erworben werden.

Die Kosten für die Pflege des Moores muss die Gemeinde Riesbürg aufbringen. Inwieweit hier ähnlich der Renaturierung der Sechta Tierhaltung möglich ist, soll noch geprüft werden.

Durch die Inaktivierung der bestehenden Rohrdrainagen und die Verrohrung des Rößlesgrabens sowie einer Teilverfüllung und Anstauung der bestehenden Mulde beim Rößlesgraben soll der bestehende Torfkörper durch aufsteigendes Grundwasser wieder verwässert werden. Inwieweit dadurch wieder das Wachstum des Torfkörpers angeregt werden kann, bleibt abzuwarten. Mit Infotafeln, einem Bohlenweg und einer Beobachtungsplattform soll den Besuchern ein Einblick in die neue Moorlandschaft gewährt werden. Bürgermeister Willibald Freihart und der Gemeinderat nahmen die Ausführungen zur Kenntnis.