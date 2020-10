Dampflokomotiven noch einmal unter Dampf

Der Verein Bayerische Eisenbahnmuseum (BEM) präsentiert am Sonderöffnungswochenende „Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen im Herbst“ am 10. und 11. Oktober in seinem Eisenbahnmuseum im Rahmen der Museumsöffnung Dampflokomotiven unter Dampf. Nach der Anpassung der Schutzmaßnahmen an den Standard des gewöhnlichen Schienenverkehrs werden am Sonntag Dampfzüge des BEM verkehren. Außerdem wird es ein umfangreiches Programm auf dem Museumsbetriebswerkgelände geben.

Das Eisenbahnmuseum ist an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem Wochenende herrscht in Nördlingen wieder besondere Eisenbahnatmosphäre, bei der die Besucher den Betrieb früherer Jahre vorgeführt bekommen und in kurzweiligen Führungen werden nicht nur das Bahnbetriebswerk und der Betrieb erklärt. Besonderes Augenmerk liegt auf den in den letzten eineinhalb Jahren grundlegend restaurierte „Donnerbüchsen“-Zug aus den 1920er-Jahren: Er wird mit der passenden Dampflok 64 094 fotogerecht präsentiert und zeigt einen typischen Rieser Personenzug der 1950er-Jahre.

An beiden Tagen gibt es auf dem weitläufigen Gelände des Bahnbetriebswerks eine umfangreiche Fahrzeugausstellung und Dampfbetrieb mit zwei Lokomotiven. Diese werden die 1936 gebaute Schnellzugdampflokomotive 001 180-9 und die Dampflok LUCI aus dem Jahre 1916 sein. An der 001 180-9 können die Besucher am Samstag miterleben, wie eine Dampflokomotive für den Einsatz auf Museumsstecken vorbereitet wird.

Für Modellbahnfreunde ist auch die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen kostenfrei geöffnet. Am gesamten Wochenende wird auf dem Museumsgelände mit „to go“ für die Stärkung zwischendurch gesorgt.

Am Sonntag, 11. Oktober werden Dampfzugfahrten mit dem Ziel Gunzenhausen angeboten. Zuglokomotive der Pendelzüge wird voraussichtlich die Dampflokomotive 001 180-9 sein. Die Dampfzüge fahren nach folgendem Fahrplan: Nördlingen ab 10.20, 15 Uhr; Oettingen ab 10.40, 15.20 Uhr; Wassertrüdingen ab 11, 15.40 Uhr; Gunzenhausen an 11.20, 16 Uhr. Gunzenhausen ab 11.50, 16.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10, 16.50 Uhr; Oettingen ab 12.30, 17.10 Uhr; Nördlingen an 12.50, 17.30 Uhr.

Fahrkarten für die Pendelzüge sind am jeweiligen Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder und Kinderwagen kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen. Die Maskenpflicht in den Zügen muss beachtet werden.

Die verlängerten Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr sollen dazu beitragen, dass auf dem rund 15 000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände zu jeder Zeit die nötigen Schutzabstände problemlos eingehalten werden können. Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum bittet alle Gäste, sich beim Museumsbesuch und bei den Fahrten mit den Pendelzügen umsichtig zu verhalten: Es sind die aktuell geltenden Abstandsregelungen und die Maskenpflicht (in ausgewiesenen Bereichen) einzuhalten.