Betrunkener 85-Jähriger begeht Unfallflucht

Am Mittwochabend hat ein zunächst unbekannter Autofahrer in Riesbürg einen Traktor beschädigt, der etwas schräg in die Aalener Straße hineinragte. Der Fahrer ist dann davongefahren, ohne sich um den Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro zu kümmern.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Verursacher ermittelt und zum Sachverhalt befragt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 85-jährigen Mann handelte. Da bei dem Senior Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.