Beitragssätze für die Kinderbetreuung in Riesbürg steigen

Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Kindergarten im U3-Bereich hat die Gemeinde Riesbürg zur Aufstockung ihrer Kleinkrippengruppe veranlasst. Die Beitragssätze an den Kindergärten steigen um fast drei Prozent.

Mit den beiden Kindergärten in Utzmemmingen und Pflaumloch verfügte die Gemeinde Riesbürg laut Bürgermeister Willibald Freihart bislang über ausreichend Plätze in der Kinderbetreuung. Insgesamt stehen im katholischen Kindergarten Sankt Josef in Utzmemmingen 52 und im Gemeindekindergarten Pflaumloch 44 Betreuungsplätze zur Verfügung. Beide Kindergärten seien gut ausgelastet. In Utzmemmingen selbst zeigt die Entwicklung der Kinderzahlen sogar auf, dass die aktuell zur Verfügung stehenden Plätze nicht mehr ausreichen werden. „Vor allem im Kleinkindbereich fehlen zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 2021/22 drei Plätze, die sich bis zum Ende des Kindergartenjahres auf bis zu fünf fehlende Plätze erhöhen können“, sagt Freihart.

Die steigenden Kinderzahlen erfordern daher eine Erweiterung der Kinderbetreuung am Kindergartenstandort Utzmemmingen. Aktuell befindet sich dort eine Kleinkrippengruppe mit fünf Kindern im U3-Bereich. Ab September soll diese auf eine volle Krippengruppe mit maximal zehn Kindern aufgestockt werden. Damit stünden in Utzmemmingen künftig 57 Betreuungsplätze zur Verfügung. Somit benötigt der Kindergarten ab dem neuen Kindergartenjahr mehr Personal, was zu Mehrkosten im kommunalen Haushalt führt. Der genaue Bedarf und die Kostenerhöhung werden noch berechnet.

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung an beiden Kindergärten werden erhöht. Damit folgt auch die Gemeinde Riesbürg einer Empfehlung der kommunalen Landesverbände und der Kirchen, die Beiträge pauschal um 2,9 Prozent für das Kindergartenjahr 2021/22 zu erhöhen. „Die Steigerung bleibt damit bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostensteigerung an den Kindergärten zurück, um so die Auswirkungen der Pandemie auf die Einrichtungen, aber auch auf die Elternhäuser abzumildern. Angesichts der erheblich rückläufigen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand wie auch der Kirchen ist eine moderate Anpassung der Elternbeiträge geboten“, sagt Freihart.

Je nach gewählter Betreuungsart und Alter des Kindes liegen die Erhöhungen zwischen zwei bis 33 Euro im Monat.