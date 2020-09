Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 62-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagmittag in Riesbürg zugezogen. Der Mann war gegen 14 Uhr auf einer alten Scheune in der Römerstraße beschäftigt. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und stürzte rund 2,10 Meter tief auf den Boden. Der 62-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.