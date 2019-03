Bau des Kombigebäudes für Feuerwehr und Bauhof startet

Bürgermeister Willibald Freihart hat zusammen mit offiziellen Vertretern des Planungsbüros und der Baufirma den ersten Spatenstich für ein neues Kombigebäude der Feuerwehr und dem Bauhof gesetzt. Das Gelände liegt Verkehrs- und Einsatz günstig an der Goldburghauser Strasse in Riesbürg.

Nach 23 Monaten Planungszeit ging das aktuell größte Bauvorhaben in Riesbürg nun endlich in die Realisierungsphase. Das neue Feuerwehr-Bauhof-Kombigebäude soll nach der Fertigstellung den gestiegenen Anforderungen an ein modernes Feuerwehrwesen und einer effektiven Bauhofarbeit in der Gemeinde genügen. „Wir beginnen jetzt und wollen, sofern alles glatt läuft, Sommer 2020 fertig sein. Den September 2020 haben wir vorsorglich schon mal als offiziellen Einweihungsmonat im Kalender eingetragen“, gab sich Bürgermeister Willibald Freihart zuversichtlich. Bei seiner Einschätzung der Dauer des Projekts, von der Planung bis zur Fertigstellung, sprach Freihart von einer Beinahe-Rekordzeit. „Bei einer Projektrealisierung von 3,5 Jahren kann man schon von einem sportlichen Vorhaben sprechen.“

Architekt Falk Deucker, vom Ingenieurbüro ACT Tröster + Deucker aus Rainau, freute sich darüber, dass es in Riesbürg endlich losgeht. „An solchen Tage liebe ich meinen Beruf ganz besonders. Wenn aus einem Traum, einer Idee endlich Wirklichkeit wird“, sagte Deucker in seiner Grußrede. Die Planungen bezeichnete der Architekt als gelungen und zielführend, die Vergaben der Bauleistungen an vorwiegend regionale Firmen als sehr glücklichen Umstand. „Ich wünsche mir, dass es auf dieser Baustelle in den nächsten Monaten sehr kommunikativ zugeht und alles reibungslos und ohne Schäden an Person und Material über die Bühne geht“, sagte Deucker. Am Tag des Spatenstichs wurde auch eine sogenannte Zeitkapsel, die beispielsweise eine aktuelle Tageszeitung, Münzen und andere Gegenstände enthält, mit in das Gebäudefundament einbetoniert. Den Baufortschritt können Interessierte via WebCam tagesaktuell mitverfolgen.

Beim gemeinsamen Spatenstich waren neben Bürgermeister Willibald Freihart und Architekt Falk Deucker auch Kreisbrandmeister Otto Feil, Vertreter der Baufirma Neureiter aus Fremdingen und ihrem Geschäftsführer Xaver Neureiter senior sowie Vertreter des Gemeinderates und die komplette Mannschaft der Feuerwehr Riesbürg anwesend. Die Gesamtkosten des großen Bauprojekts belaufen sich auf 2,9 Millionen Euro. Die Gemeinde Riesbürg bekommt für dieses Projekt eine Million Euro Zuschüsse vom Kreis und vom Land.