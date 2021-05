Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr hat sich ein 25-Jähriger bei der Polizei in Nördlingen Informationen eingeholt. Während er kurz warten musste, urinierte er in den Vorraum und verließ dann die Dienststelle.

Ferner warf er von der Außentreppe aus eine noch brennende Zigarettenkippe durch das geöffnete Fenster in die Dienststelle. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren.