Erster Schützenmeister Michael Zäuner hat in Vertretung für den verhinderten Oberschützenmeister Thomas Eichberger die Gäste zur Königsproklamation des Schützenvereins Sankt Martin im Vereinsheim Utzmemmingen begrüßt.

Bekannt gegeben wurden die Vereinsmeister: Mit der Luftpistole holte sich Michael Zäuner mit 351 Ringen den Titel in der Schützenklasse, Jonas Traber mit 271 Ringen in der Juniorenklasse A. Mit dem Luftgewehr erlangten in der Juniorenklasse A Jonas Traber mit 356 Ringen, in der Juniorenklasse B Nina Lindner mit 332 Ringen und in der Schützenklasse Moritz Deger mit 377 Ringen, in der Altersklasse Roland Eichberger mit 382 Ringen und in der Seniorenklasse Martin Emer mit 364 Ringen den Vereinsmeistertitel.

Sportwart Hubert Singer vergab die Festpreise. In diesem Jahr wurde zuerst die Serie vor dem Blattl gewertet. Mit einer Serie von 97 Ringen konnte sich Moritz Deger als Erster einen Preis aussuchen. Danach folgte Michael Zäuner mit einem 9,4-Teiler auf Platz 2. Den 3. Platz erkämpfte sich Thomas Eichberger mit 97 Ringen vor Roland Eichberger mit einem 32,1-Teiler und Martin Emer mit 93 Ringen auf den Plätzen 4 und 5.

Den Herrenwanderpokal sicherte sich Michael Zäuner mit einem 20,1-Teiler und verwies damit Hubert Singer mit einem 30,3-Teiler und Moritz Deger mit einem 41,5-Teiler auf die Plätze 2 und 3. Den Damenwanderpokal konnte sich Corina Pendelin mit einem 21,0-Teiler sichern.

Die mit nur einem Schuss herausgeschossene Ehrenscheibe sicherte sich Martin Eichberger mit einem 86,7-Teiler. Ihm folgten Corina Pendelin mit einem 95,7-Teiler und Martin Emer mit einem 207,4-Teiler.

Thomas Eichberger und Michael Zäuner 1. und 2. Ritter

Als Höhepunkt kürte Schützenmeister Michael Zäuner den Schützenkönig. Neuer Schützenkönig wurde Thomas Brenner mit einem 5,8-Teiler. Als 1. und 2. Ritter standen ihm Thomas Eichberger mit einem 35,7-Teiler und Michael Zäuner mit einem 39,8-Teiler zur Seite.

Zum Schluss wurden die Gewinner der Blattlprämie für die kleinste Teilersumme der Kategorien König, Pokal und Fest, bekannt gegeben. Hier belegte Michael Zäuner mit einer Teilersumme von 68,8 den 1. Platz vor Roland Eichberger mit 147,7 und Corina Pendelin mit 157,9. Das beste Jahresblattl erzielte Markus Emer mit einem 9,6-Teiler, dicht gefolgt von Michael Zäuner mit einem 9,8-Teiler und Martin Emer mit einem 11,9-Teiler.