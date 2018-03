Nicht aufgepasst: 10 000 Euro Schaden

Ein 60-jähriger Autofahrer, der am Montagnachmittag gegen 16.35 Uhr auf der B 29 die Ortsdurchfahrt Pflaumloch in Fahrtrichtung Nördlingen befuhr, hielt auf einem Parkplatz kurz an, um jemanden aussteigen zu lassen. Als er dann in die schräg gegenüber liegende Schulstraße einfuhr, übersah er das auf der B 29 von hinten heranfahrende Auto einer 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.