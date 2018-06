Am Dienstag kommen Vertreter Riesbürgs und Bopfingens im Pflaumlocher Rathaus zusammen, um den diesjährigen Wirtschaftsplan für den Wasser-Zweckverband Siebenbrunnen zu beschließen.

Wichtigster Posten im Vermögensplan ist der Neubau einer modernen Ultrafiltrationsanlage im Wasserwerk Kapf mit rund 950 000 Euro. Zuschüsse in Höhe von 453 000 Euro werden erwartet. Die Sanierung dieser Anlage bei Trochtelfingen, die das Wasser aus den Tiefbrunnen Röhrbachmühle und Wannental aufbereitet, hat die Siebenbrunnen-Verbandsversammlung im vergangenen Jahr beschlossen.

Grünes Licht hat der Bopfinger Gemeinderat bereits in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag für den Wirtschaftsplan 2018 gegeben. Zwar hatten sich Vertreter der Stadt Bopfingen in der Vergangenheit gegen die große Sanierung des Wasserwerks und für eine einfachere, günstigere Filteranlage ausgesprochen. Weil Bopfingen und seine Teilorte aber fast kein Wasser mehr aus den Siebenbrunnen-Quellen beziehen und damit auch an den Kosten nicht beteiligt sind, empfahl Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler die Zustimmung.

Er stellte im Gemeinderat allerdings die Frage: „Ob das alles sinnvoll ist?“ Und er beantwortete sie gleich selbst: „Ich stelle es in Frage.“ Vor allem müsse man beobachten, wohin der Preis für Siebenbrunnen-Wasser „galoppiere“.

Zunächst sieht der Wirtschaftsplan einen vorläufigen Wasserpreis für die Vorauszahlungen von 1,29 Euro – sechs Cent mehr als im Vorjahr – vor. Dieser entspricht jedoch nicht dem Endpreis für die Haushalte. Eine größere Preiserhöhung wird es frühestens 2019 geben.

Bopfingen ist zwar noch mit seinem Stammkapital zur Hälfte am Zweckverband Siebenbrunnen beteiligt und führt mit seiner städtischen Wassergesellschaft auch den Betrieb im Wasserwerk Kapf. Siebenbrunnen-Wasser bezieht in Bopfingen aber nur noch die Untere Röhrbachmühle mit rund 500 Kubikmetern im Jahr. An Haushalte in Riesbürg werden derzeit jährlich rund 100 000 Kubikmeter geliefert. Noch im Jahr 2003 waren 235 000 Kubikmeter Siebenbrunnen-Wasser gefördert worden.