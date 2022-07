Zwiepack zu Gast auf der Seebühne am Bucher Stausee

Die „Momente“ am Bucher Stausee gehen weiter. An diesem Donnerstag ist um 19 Uhr das Duo „Zwiepack“ auf der Seebühne zu Gast.

Christian Bolz am Saxophon und Markus Braun am Kontrabass. Zwei elegante Könner, die in allen Genre der Musik zu Hause sind. Ob Tango, Bossa, Pop oder Jazz. Aber auch Mitschnipp-Musik von Fats Domino oder Klassik von Johannes Brahms beherrschen die Beiden grandios.

Ihre Spielweise ist ein gepflegter Plauderton in munterer Zweisprache. „Zwiepack“ braucht keine Verstärker, sondern sind die Ideale der Unplugged-Musik. Wie einst das Duo Charlie Mariano und Dieter Ilg bringen sie ihre Arrangements in die Gehörgänge ihrer Zuhörer. Um Reservierung unter reservierung@leuchtturm-ostalb.de wird gebeten.