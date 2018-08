Zusammenstoß: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein 42-jähriger Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 290 von Aalen in Richtung Ellwangen gefahren. An der Abzweigung nach Schwabsberg wollte er links abbiegen und übersah einen entgegengekommenen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der 58-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in einen Klinik verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7000 Euro.