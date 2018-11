Eine große Trauergemeinde hat am vergangenen Dienstag auf dem Friedhof Sankt Wolfgang in Ellwangen Abschied von Günter Bäuerle genommen, der in Saverwang im Alter von 82 Jahren verstorben war. Obwohl Bäuerle an einer schweren Krankheit litt, ist sein Tod für viele dennoch unerwartet gekommen.

Pfarrer Alwin Miller feierte das Requiem in der Pfarrkirche Sankt Wolfgang. Er nannte Bäuerle einen lieben Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater, der für seine Familie, aber auch für viele Freunde ein Teil des Lebens geworden sei. Eine große Verbundenheit bringe zwar tiefe Trauer mit sich, bewirke aber, dass der Verstorbene einen Anteil am Leben der Zurückgebliebenen behalte, so Pfarrer Miller. Der gelernte Werkzeugmacher Günter Bäuerle arbeitete 30 Jahre lang bei der Ellwanger Elke-Technik und weitere 21 Jahre bei Varta, ebenfalls in Ellwangen. Bei Varta trug er Verantwortung in der Position eines Fertigungsleiters.

Der Chor der Sängergruppe Saverwang gestaltete unter der Leitung von Hans Kucher für sein Ehrenmitglied das Requiem mit Chorliedern mit. Bei der Aussegnung würdigte der Sängergruppe-Vorsitzende Josef Hügler das vielfältige Wirken von Bäuerle in Saverwang, sowohl in den Vereinen, in der Ortschaft und darüber hinaus in der Gemeinde. Mit 58 Sängerjahren gehörte Bäuerle zu den dienstältesten Sängern im Chor. Er hatte noch bis zuletzt am Chorbetrieb teilgenommen. Das Dorfhaus Saverwang unterstützte er seit der Gründung des Fördervereines bis zuletzt. Ferner förderte Bäuerle die Christophoruskapelle in Saverwang.

Besonders hob Hügler das handwerkliche und künstlerische Wirken des Verstorbenen hervor. Zahlreiche Werke, insbesondere Holzschnitzereien, stehen im Saverwanger Dorfhaus, in der Ortschaft, beim Comboni-Missionshaus und im Salchental nahe Saverwang. Er nannte dabei Werke wie Feldkreuze, Marienstandbilder und Dekorations-Notenschlüssel. Römerskulpturen von Bäuerle sind an verschiedenen Plätzen der Gemeinde Rainau zu finden. Sie geben der Gemeinde einen zusätzlichen Bezug zu ihrer Geschichte.

Die Vereinsfahne der Sängergruppe senkte sich als letzter Gruß über dem Sarg. Bewegende Musikstücke erklangen in der Trauerfeier auch vom Musikverein Dalkingen. Günter Bäuerle hatte auch bei diesem Verein eine jahrzehntelange Mitgliedschaft gepflegt.