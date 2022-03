„Zeitungstreff“: Wie auch wir den Menschen helfen können

Wie auch wir auf der Ostalb den Menschen in der Ukraine helfen können, damit hat sich Emma Hall, Viertklässlerin an der Grundschule Schwabsberg, auseinandergesetzt und für den „Zeitungstreff 2022“ einen Artikel verfasst.

Viele Menschen beschäftigt das Thema in der Ukraine und machen sich Gedanken wie es weitergeht wird. Die Gedanken kreisen um die Schicksale der Menschen vor Ort. Um etwas Gutes zu tun, kann man Spenden sammeln. Das machen zum Beispiel Emma Hall und ihre Mutter. Sie haben Konserven, Süßigkeiten, Medikamente, Kleidung und Hygieneartikel gesammelt. Ein großer Lkw in Schwäbisch Gmünd wurde organisiert und vollgeladen. Der Lkw fährt an die Grenze der Ukraine und überbringt das Gespendete. Emma Hall und ihre Mutter wünschen viel Kraft und Mut für alle Menschen und auf eine hoffentlich friedliche Zukunft.