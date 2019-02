Ende Februar hat die Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg mit dem Zug einen Ausflug zur Kreissparkasse in Aalen gemacht. Herzlich wurde die Klasse von Christian Müller der Kreissparkasse begrüßt.

In einem schönen Besprechungsraum erzählte Müller den Schülern bei Butterbrezeln und Getränken viel über die Kreissparkasse. Zudem erklärte er, was die Eltern alles bei einer Kreissparkasse machen können.

Im Anschluss zeigte Christian Müller der Klasse das ganze Gebäude der Hauptstelle der Kreissparkasse in Aalen. Besonders spannend war der Gang in den Tresorraum. Dort erwarteten die Kinder verschiedene ausländische Währungen, aber auch Goldbarren in unterschiedlichen Größen. Nach einigen Schätzfragen rund ums Geld verließen die Schüler den Tresorraum wieder.

Im Foyer der Kreissparkasse zeigte der Bankmitarbeiter dann noch die Spieltablets mit verschiedenen Apps. Nach einem tollen Vormittag machten sich die Kinder wieder auf den Weg zum Bahnhof, um wieder zurück zur Schule zu fahren.