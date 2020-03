Lukas Hügler, Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, schreibt in seinem Bericht für den Zeitungstreff; „Saverwang ist immer eine Reise wert!“

Saverwang ist ein kleines Dorf, das etwa drei Kilometer von Ellwangen entfernt liegt. Eine Besonderheit ist, dass es gemeindlich zu Rainau, aber kirchlich zu Ellwangen gehört. Es liegt am Hang, oberhalb der Jagst und hat derzeit 170 Einwohner.

Das kulturelle Leben besteht aus der Sängergruppe mit Kinder- und Jugendchor sowie dem Förderverein Dorfhaus. In Saverwang gibt es auch eine kleine Kapelle, die dem heiligen Christophorus geweiht ist, des Weiteren befindet sich noch das Missionshaus Josefstal in Saverwang.

In Saverwang werden viele Traditionen gepflegt: Gartenfest, Patrozinium, das Aufstellen des Maibaumes, ein Dorfwandertag, das Gestalten der Gottesdienste am Muttertag und an Weihnachten, sowie die Dorfweihnachtsfeier.

Außerdem steht seit 2007 das Dorfhaus in Saverwang. Dieses wird seither für sehr viele verschiedene Veranstaltungen genutzt, wie zum Beispiel für Hochzeiten, Geburtstage, Gemeinde- und Vereinsveranstaltungen. „Das schöne Saverwang“, so Lukas Hügler, „ist also immer eine Reise wert.“