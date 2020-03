Für den Zeitungstreff schreibt Nik Holzbrecher, Viertklässler der Grundschule Schwabsberg, über sein Hobby: Tennis.

Jeden Freitag geht er nachmittags Tennis spielen. Zuerst besuchte er die von der Kooperation Schule-Verein angebotene Tennis-AG bei Madeleine Lutz. Im Anschluss an die AG besuchte Nik das Tennistraining des Vereins. Beim ersten Training spielte die Tennistrainerin am Anfang mit jedem ein Spiel. Danach wurden Aufschläge geübt, bevor mit den gerade erlernten Aufschlägen ein Punktspiel bis zu drei Punkte gespielt wurde. Danach durften die Neuen Zwei gegen Eins spielen. Am Ende wurde gemeinsam das Tennisnetz abgebaut und aufgeräumt. „Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison“, sagt Nik Holzbrecher.