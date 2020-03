Zeitungstreff: Mit dem Zahn-Rap für mehr Zahngesundheit

Das Thema Zahngesundheit wird an der Grundschule Schwabsberg sehr ernst genommen. Die Viertklässler Sebastian Köder und Emma Schramm schreiben: „Gesunde Zähne sind ein Muss!“

Im Februar fand in der Grundschule Schwabsberg der Tag der Zahngesundheit statt. Die Schüler der Klasse 4 waren in den ersten beiden Schulstunden an der Reihe.

Mit einem Zahn-Rap startete die Aktion Zahngesundheit. Dabei wurde das „KAI“-Prinzip erklärt: K für Kaufläche, A für Außenfläche und I für Innenflächen. F. Brenner erklärte die richtige Pflege der Zähne. Außerdem besprach sie mit den Kindern, welche Zähne es gibt: Backenzähne, Eckzähne und so weiter. Anschließend zeigte sie an einem Modelgebiss das richtige Zähneputzen nach dem KAI-Prinzip.

Danach wurde gemeinsam ein gesundes Frühstück zubereitet. Mit Messer und Schneidebrettchen ging es los. Obst und Gemüse wurden geschnitten und von den Schülerinnen und Schüler verzehrt. Dazu gab es Vollkornbrot mit Frischkäse. Zum Abschluss bekam jeder eine Zahnbürste geschenkt – ein schöner Informationstag über Zähne.