Der Aalener Eispark ist wieder eröffnet worden. Marlena Himmel und Felicia Manz, Viertklässlerinnen an der Grundschule Schwabsberg, sind für den „Zeitungstreff 2019“ aufs Eis gegangen.

Der Aalener Eispark hatte auch diesen Winter wieder geöffnet. Zwei Schülerinnen der Grundschule Schwabsberg haben diesen bezaubernden Sport ausprobiert. Felicia Manz und Marlena Himmel hatten viel Spaß bei diesem Erlebnis.

Für die beiden Mädchen war es am Anfang etwas schwierig. Deshalb haben sie sich Unterstützung von „Olli“ geholt. Diesen kleinen Pinguin kann man sich an der Kasse des Eisparks ausleihen. Der Eispark Aalen hat meistens von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Im Winter gibt es an den meisten Schulen einen Wintersporttag und viele Klassen besuchen dann die Eiskunstbahn. Deshalb ist auf der Eisbahn immer sehr viel los. Die beiden Viertklässlerinnen haben auf dem Eis sehr viel ausprobiert und hatten dabei sehr viel Spaß.