Zeitungstreff: Deutsche Herzstiftung besucht die Grundschule Schwabsberg

Das Projekt Skipping Hearts der Deutschen Herzstiftung hat die Grundschule Schwabsberg besucht. Beate Dehmel, die Workshopleiterin des Projekts Skipping Hearts, zeigte den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg zehn verschiedene Arten Seil zu springen – unter anderem den Basic-Jump oder den Jogging-Jump. Es gab außerdem zwei Arten von Partnersprüngen. Die Seile gab es in unterschiedlichen Längen, so war für jeden was Passendes dabei. Am Ende gab es eine Aufführung. Hierzu kamen auch Eltern sowie alle weitere Klassen der GSS und schauten zu. Die Klasse 4 demonstrierte, was sie im Workshop gelernt hatte und erntete viel Applaus.

Im Anschluss durften noch alle Kinder und Eltern Seil springen. Wer wollte, konnte ein Seil käuflich erwerben, um sich auch zu Hause fit zu halten.