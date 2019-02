„Ein tolles Ausflugsziel!“ Zu diesem Schluss kommt „Zeitungstreff“-Reporterin Jessica Rudi aus der Klasse 4 der Grundschule Schwabsberg.

Trotz der vielen Möglichkeiten am Bucher Stausee sollte man nicht vergessen, dass es sich hierbei um ein Speicher- und Hochwasserrückhaltebecken handelt. Der See ist etwa 1300 Meter lang und zwischen 150 und 220 Meter breit. Bei Normalstau beträgt die Wassertiefe am Einlauf etwa 70 Zentimeter, im Bereich des Dammes fünf Meter. Der See zählt zu den größten Seen der Ellwanger Seenplatte.

Den Bucher Stausee als Wasserrückhaltebecken gibt es seit 1981. Der See ist wegen seiner Lage ein Teil des Erholungsgebietes Rainau. Ein vier Kilometer langer Fußweg, der zwischenzeitlich komplett ausgebaut ist, führt um den See. Kinder finden dort zwei Spielplätze, wobei der Römerspielplatz die Hauptattraktion ist. Es gibt viele weitere Möglichkeiten wie zum Beispiel Tretbootfahren, Bistro oder Kiosk mit „Strandbar“.

Das Naturschutzgebiet „Vorbecken Buch“ dient Vögel als Brutstätte und Überwinterungsquartier. Ganz nebenbei kann man sich über römische Badekultur und Geschichte beim „Kastellbad“ informieren.