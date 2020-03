Zeitungstreff besucht Reinigungsteam der Baumhäuser

Maximilian Schlipf, Viertklässler an der Brühlschule in Neuler, hat sich für den Zeitungstreff mit dem Baumhaushotel in Rosenberg befasst.

Im Teilort Hütten bei Rosenberg gibt es seit 2011 das Baumhaushotel. Dieses gehört einem Privatmann aus München. In diesem Baumhaushotel arbeitet seit 2011 auch Maximilians Oma Herta Feil mit ihrem zehn- bis 15-köpfigen Reinigungsteam. Herta Feil macht einen wöchentlichen Dienstplan der Reinigungskräfte und teilt ihn dann an ihr Team aus, sodass die Mitarbeiter wissen, an welchen Tagen sie und ihre Kolleginnen dran sind.

Das Reinigungspersonal hat täglich die Reinigung der genutzten Häuser zu erledigen. Dazu gehört das Ab- und Beziehen der Betten, das Austauschen der Trockentoiletten sowie das Austauschen der frischen Wasserkanister im Bad.

Jeden Tag muss in den Häusern abgestaubt werden, die Fenster müssen geputzt sein, der Esstisch und der Tisch auf der Terrasse müssen abgewischt und sauber gemacht sein, zum Schluss wird noch gründlich herausgesaugt.

Montags, mittwochs und freitags muss Herta Feil die Schmutzwäsche immer zur Reinigung in den Rabenhof bei Ellwangen fahren. Die Frischwäsche kann dann immer jeweils dienstags und donnerstags wieder abgeholt werden.

Je nach Bedarf muss man einmal pro Woche noch zum Einkaufen fahren um Hygiene- und Reinigungsartikel oder die kleinen Süßigkeiten zur Begrüßung der Gäste besorgen.

Das Besondere an den Baumhäusern ist, dass sie mitten im Wald stehen. Es kommen sehr viele Familien mit ihren Kindern aus der Stadt hier her. Sie suchen in der Natur die Ruhe und Erholung vom Alltag oder Berufsstress. Sie genießen dort den frischen Wald und Wiesenluft. Die Stille des Waldes abseits von Stadt und Straßenlärm.

„Man hört viel intensiver in die Natur hinein“ oder „Das Vogelgezwitscher nimmt man ganz anders war als sonst“ sagen sehr viele Besucher der Baumhäuser.