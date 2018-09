Wildgriller am Bucher Stausee sind größtenteils einsichtig

Wie denn das neue Sicherheitspersonal am Bucher Stausee angenommen werde, wollte Gemeinderat Erich Migl in der jüngsten Sitzung von der Verwaltung wissen. Das Gremium traf sich am Donnerstagabend zu einer rund zweistündigen öffentlichen Sitzung. Zurzeit werden Erfahrungsberichte des Personals zusammengetragen, so die Verwaltung.

Bürgermeister Christoph Konle zeigte sich zufrieden. „Die werden gut angenommen. Bislang haben sie gute Erfahrungen vor Ort gemacht“, sagte er. Sobald ein umfassender Erfahrungsbericht vorliegt, will ihn die Gemeinde dem Rat vorstellen, so der Bürgermeister.

Hauptamtsleiter Stefan Rieger berichtete etwas detailreicher. So habe er von den Sicherheitsleuten erfahren, dass vor allem Parken und Wildgrillen die Bereiche seien, mit denen sie am meisten zu tun hätten. „Die Leute seien sehr einsichtig“, wiederholte er die Schilderungen.

Wildgriller seien direkt angesprochen worden. „Alle bis auf einer haben den Anweisungen auch Folge geleistet“, so Rieger. Auf den uneinsichtigen Griller sollen noch Konsequenzen zukommen.