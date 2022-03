Wieso ist die Schule für den Beruf so wichtig?

Wieso ist die Schule für den späteren Beruf so wichtig. Matteo Schmid, Viertklässler an der Grundschule Schwabsberg, hat die Wichtigkeit von Schule für den Beruf hinterfragt.

Wieso ist die Schule eigentlich nicht alles, was man zum Arbeiten braucht? In der Schule lernen wir unter anderem Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch, Sachkunde und Musik. Später kommen noch andere Fächer wie Physik, Chemie und Biologie dazu. Viele Dinge, die man in der Schule lernt, brauchen wir zum Überleben. Wenn man zum Beispiel nicht lesen kann, findet man sich im Alltag schlecht zurecht. Man kann dann zum Beispiel keine Fahrpläne oder Hinweisschilder lesen und keinen Führerschein machen. Auch das Rechnen ist wichtig, damit man beim Bezahlen nicht „übers Ohr gehauen“ wird. Sachkunde interessiert mich sehr. Hier lernen wir etwas über Kartoffeln, Bäume, unsere Region oder Strom.

Meine Oma sagt: „Früher lernte man in Musik Volkslieder, und in Sachkunde erfuhr man mehr über die heimische Region und deren Pflanzen.“ Das kommt heute meiner Meinung nach etwas zu kurz.

Aber nicht alles was man lernen kann, ist später auch ausreichend für das Leben und den Beruf. Für einen Beruf ist es wichtig, dass man Erfahrungen in der Praxis hat, eigene Ideen und selbstständig Entscheidungen fällen kann. Bei Handwerksberufen benötigt man noch Kraft und Geschick.

Studieren alleine reicht meiner Meinung nach nicht aus. Studiert jemand zum Beispiel Architektur, dann muss sich dieser auch im Bauwesen auskennen und einen Nagel einschlagen können.

Ich meine, dass man die Theorie auch umsetzen können muss. Deshalb finde ich zwar die Schulbildung wichtig, aber es reicht alleine noch lange nicht für die Ausübung eines Berufs.