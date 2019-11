Mit dem Bienen-, Insektensterben, Biodiversitätsverlust und der Schaffung von naturnahen Blumenwiesen und Lebensräumen befasst sich der Biologe Philipp Unterwerger schon lange. Jetzt hat er einen Vortrag bei der Vorständetagung des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine Aalen gehalten.

Obwohl es weltweit über 30 000 Insektenarten gebe, stehe allein die Honigbiene für das Insektensterben. Und was kann man dagegen tun? Als Beispiel zog Unterwerger den Vergleich zwischen Wiese und Rasen. Eine Wiese, die nur zweimal pro Jahr gemäht wird, beherberge deutlich mehr Insekten und andere Lebewesen als ein englischer Rasen. Das sogenannte Langgras habe auch einen deutlich positiveren Einfluss auf das Kleinklima der näheren Umgebung. Es verdunste mehr Wasser, binde mehr Kohlendioxid und produziere mehr Sauerstoff als kurz gemähte Rasengräser. Aber je nach gewünschtem Nutzungsanspruch hätten beide Systeme ihre Berechtigung.

Jedes Jahr nur zweimal mähen

Wolle man die Vielfalt der Insekten- und Pflanzenarten fördern, gelinge das nur, indem man die Flächen ausmagere. Unterwegers Konzept sieht deshalb vor, jedes Jahr einmal Mitte Mai bis Mitte Juli und das zweite Mal von August bis Mitte Oktober, die Wiesen zu mähen. Das Gras darf dabei nicht liegen bleiben. So komme man einer optimalen Blumenwiese näher. Zur Aussaat solle man aber unbedingt nur gebietsheimisches Saatgut verwenden.

Sehr viele Arten überwintern in Säumen entlang von Wegen und Waldrändern und schlüpfen von Mitte Februar bis Mitte Juni. Das Mulchen dieser Flächen zerstöre die Überwinterungsquartiere. Der eindrückliche Rat an Hobbygärtner und an Gemeinden war, im Herbst nie alle abgestorbenen Pflanzenteile abzuschneiden, sondern einen Teil zum Schutz der Insekten stehen zu lassen.

Abschließend befasste sich Unterwerger mit einer aktuellen Studie zum Insektenrückgang. Danach habe auch der Rückgang der Weidehaltung den Artenrückgang beschleunigt. Zahlreiche Insekten, aber auch Weidenbrüter fänden auf den intensiv genutzten Flächen keine Lebensgrundlage mehr und verschwinden. Unterweger stellt die These auf, dass es künftig in vielen Gemeinden normal werde, neben einem Stadtgärtner auch einen Stadthirten zu beschäftigen, der sich um ökologisch wertvolle Grünlandflächen und Weidekonzepte kümmere.